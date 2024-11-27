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Ученые превратили пищевые отходы в биопластик с помощью микробов

ACS ES&T Engineering: бактерии переработали объедки в компостируемые полимеры

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Depositphotos

Канадские ученые из Университета Ватерлоо создали технологию превращения пищевых отходов в биоразлагаемую пластмассу. Исследование опубликовано в научном журнале ACS ES&T Engineering.

Команда утверждает, что новый метод позволяет производить мягкие и гибкие пластмассы, что открывает множество потенциальных областей применения, таких как изготовление пищевой пленки, доставка лекарств и восстановление поврежденных тканей и органов.

Исследователи использовали почвенные бактерии вида Pseudomonas putida для производства пластика типа PHA, который затем может естественным образом разлагаться на безвредные побочные продукты в компостных ямах, грунте, пресной или соленой воде.

Научная группа сейчас пытается выяснить, как производить эти пластики экономически эффективным способом.

«В настоящее время процесс вскрытия бактериальных клеток и извлечения полимера остается дорогостоящим. Команда работает над разработкой эффективного и экономичного метода экстракции, который сделает весь процесс производства более жизнеспособным для крупномасштабной коммерциализации», — отметили авторы исследования.

Ранее ученые создали биопластик из кишечных палочек и биопленок.

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