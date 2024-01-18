Ученые заявили об упадке демократии в беспрецедентном количестве богатых стран

Американские ученые-политологи из Корнеллского университета в штате Нью-Йорк заявили о глобальном упадке демократии по всему миру. Он наблюдается в беспрецедентном количестве развитых государств, которые когда-то считались невосприимчивыми к таким процессам. Исследование опубликовано в научном журнале World Politics (WP).

Специалисты проанализировали эпизоды отхода от демократических принципов в почти 40 странах от Армении до Замбии. Половина из этих государств превысила порог благосостояния, за которым, по мнению социологов, развитые индустриальные демократии не должны рушиться.

Политологи отметили, что угрозы демократии чаще всего возникают не из-за государственных переворотов, военной агрессии или гражданских войн, а из-за автократических лидеров, которые используют демократические институты в лице избирательных комиссий, законодательных органов, судов и СМИ для консолидации исполнительной власти. По словам ученых, такие процессы носят постепенный характер.

Команда выделила четыре главных пути отката от демократии. Самым распространенным из них оказался перехват рычагов управления исполнительной властью, когда действующая исполнительная власть получала контроль над демократическими институтами, ослабляя систему сдержек и противовесов и ограничивая оппозицию. Подобное происходило в Бенине, Венгрии, Никарагуа и Турции.

Второй путь представляет собой сговор элит, когда действующие власти, лояльные чиновники и корпоративные лидеры переманивают на свою сторону лидеров оппозиции и независимые СМИ. Этот процесс наблюдается в Индонезии, Гватемале и Перу.

Третий путь предполагает «самопереворот», при котором руководство страны закрывает или нейтрализует демократические институты, чтобы централизовать власть и устранить подотчетность. Примером такой ситуации назвали Тунис.

В четвертая группа представлена странами, которые сумели остановить откат от демократии. Среди них — Малави и Южная Корея.

Исследователи отметили, что демократический характер гражданского общества, судов, законодательных органов, бюрократии и средств массовой информации никогда не должен восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Он должен постоянно совершенствоваться, чтобы оставаться дееспособным.

Ранее ученые выяснили, что стабильность государств снижается по мере их старения.