США провели тестовый пуск баллистической ракеты Minuteman III

США провели тестовый пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу американских космических сил «Ванденберг».

«Невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III выпущена в рамках тестового испытания в 1:00 (12:26 мск. — «Газета.Ru») 19 февраля 2025 года», — говорится в публикации.

В «Ванденберге» указали, что этот испытательный запуск является «частью рутинных и периодических мероприятий», которые призваны продемонстрировать, что ядерное сдерживание Соединенных Штатов остается безопасным, надежным и эффективным.

В базе американских космических сил подчеркнули, что состоявшийся запуск не является реакцией Вашингтона на какие бы то ни было мировые события.

В ходе тестового запуска специалисты проанализировали производительность и другие ключевые данные ракеты, которые позволяют оценить, насколько точно работает ракетная система.

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