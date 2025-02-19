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Ученые раскрыли тайны женского оргазма

PsyPost: женский оргазм способствует выбору качественного партнера
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Freepik

Ученые выяснили, что оргазм у женщин может служить не только механизмом для повышения репродуктивной активности, но и важным индикатором качества партнера. Об этом сообщает портал PsyPost.

Женский оргазм давно является объектом изучения ученых, поскольку его биологическая функция остается предметом обсуждения. В отличие от мужчин, для которых оргазм необходим для эякуляции и оплодотворения партнерши, женщины могут забеременеть без оргазма, что вызывает интерес к возможной эволюционной роли этого явления.

Ученые предположили, что женский оргазм способствует выбору качественного партнера, являясь важным механизмом полового отбора. Подобно тому как павы выбирают самцов с яркими хвостами, женщины могут использовать оргазм как сигнал для выбора наиболее подходящего партнера. Исследование показало, что женщины с партнерами, которых считают привлекательными, испытывают оргазм чаще, а мужчины, обладающие определенными качествами, могут вызвать оргазм у женщин с большей вероятностью.

Однако не все исследования подтверждают эту гипотезу. Некоторые ученые считают, что частота оргазмов связана не столько с качествами партнера, сколько с удовлетворенностью отношениями и ожиданиями от долгосрочных отношений. Согласно этой теории, женский оргазм играет ключевую роль в укреплении эмоциональной связи и стабилизации отношений.

Роль оргазма в эволюции остается сложной: он может служить как инструментом для выбора партнера, так и средством для укрепления отношений. Ученые продолжают исследовать это явление, и хотя доказательства противоречивы, ясно одно: оргазм, вероятно, играет важную роль в сексуальной жизни женщин.

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