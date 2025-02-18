Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как перфекционизм влияет на секс

JSR: перфекционизм приводит к проблемам в сексе
close
VGstockstudio/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых провела исследование, чтобы понять, как различные виды перфекционизма влияют на интимную жизнь пар. Результаты показали, что люди, которые предъявляют к себе высокие требования, испытывают более сильное влечение к своему партнеру. Однако, если человек чувствует, что окружающие ожидают от него совершенства, это может привести к проблемам в сексуальной сфере и повышенному уровню стресса. Работа опубликована в журнале The Journal of Sex Research (JSR).

Исследование охватило 308 пар, живущих вместе. В течение года участники дважды заполняли онлайн-анкеты, оценивая три типа перфекционизма: стремление к идеалу в собственных глазах, ожидание совершенства от партнера и ощущение давления со стороны общества. Также изучались сексуальное желание, удовлетворенность и уровень стресса в интимной жизни.

Исследование показало, что люди с ярко выраженным перфекционизмом чаще испытывают сексуальное влечение к партнеру. Однако социально предписанный перфекционизм, когда человек ощущает внешнее давление, связан с ухудшением сексуальной функции и повышенным стрессом. Особенно это проявляется у мужчин: их стремление соответствовать чужим ожиданиям влияет не только на них самих, но и на эмоциональное состояние их партнерш.

Авторы подчеркивают, что перфекционизм, особенно социально предписанный, может усиливать тревожность и мешать построению близких отношений. Они планируют продолжить исследования, чтобы глубже понять, как именно перфекционистские установки формируют сексуальную и эмоциональную динамику в парах.

Ранее был выявлен неожиданный фактор, влияющий на качество спермы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами