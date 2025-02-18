Стало известно, как перфекционизм влияет на секс

Международная группа ученых провела исследование, чтобы понять, как различные виды перфекционизма влияют на интимную жизнь пар. Результаты показали, что люди, которые предъявляют к себе высокие требования, испытывают более сильное влечение к своему партнеру. Однако, если человек чувствует, что окружающие ожидают от него совершенства, это может привести к проблемам в сексуальной сфере и повышенному уровню стресса. Работа опубликована в журнале The Journal of Sex Research (JSR).

Исследование охватило 308 пар, живущих вместе. В течение года участники дважды заполняли онлайн-анкеты, оценивая три типа перфекционизма: стремление к идеалу в собственных глазах, ожидание совершенства от партнера и ощущение давления со стороны общества. Также изучались сексуальное желание, удовлетворенность и уровень стресса в интимной жизни.

Исследование показало, что люди с ярко выраженным перфекционизмом чаще испытывают сексуальное влечение к партнеру. Однако социально предписанный перфекционизм, когда человек ощущает внешнее давление, связан с ухудшением сексуальной функции и повышенным стрессом. Особенно это проявляется у мужчин: их стремление соответствовать чужим ожиданиям влияет не только на них самих, но и на эмоциональное состояние их партнерш.

Авторы подчеркивают, что перфекционизм, особенно социально предписанный, может усиливать тревожность и мешать построению близких отношений. Они планируют продолжить исследования, чтобы глубже понять, как именно перфекционистские установки формируют сексуальную и эмоциональную динамику в парах.

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