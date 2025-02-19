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Врач рассказал, как распознать «сердечный» обморок

MedicalXpress: при кардиогенном обмороке потеря сознания происходит резко
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При обмороке, связанном с сердечными патологиями, наблюдается более резкая потеря сознания и его возвращение. Также кардиогенный обморок чаще возникает по причине чрезмерной физической нагрузки. Об этом рассказал Элайджа Бер, доктор медицинских наук и кардиолог клиники Мейо. Слова эксперта приводит издание MedicalXpress.

По словам врача, эмоциональное потрясение, сильная боль, болезнь, обезвоживание и любое другое изменение физического состояния могут вызвать рефлекторный ответ сердца, приводящий к обмороку.

«Вместо того, чтобы ускориться и начать сильнее сокращаться для поддержания кровяного давления, сердце в состоянии стресса может «замедлиться». Это вызывает падение кровяного давления и дальнейшее снижение частоты сердечных сокращений. Также сердце способно остановиться на несколько секунд, а иногда и на минуту при глубоком обмороке», — рассказал Бер.

Кардиолог добавил, что при проблемах с сердцем, таких как аритмия, потеря сознания и его возвращение происходят резко. При этом такие обмороки часто сопровождаются предупреждающими признаками — ощущением «выпрыгивания» сердца из груди при физических нагрузках и учащенным сердцебиением.

Врач добавил, что внезапный обморок может быть признаком недиагностированных серьезных проблем с сердцем. Особенно внимательными к состоянию своего здоровья нужно быть лицам с патологиями миокарда и внезапными летальными исходами в семейной истории болезни.

Ранее врач объяснил, когда учащенное сердцебиение опасно.

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