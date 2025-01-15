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Врач объяснил, когда учащенное сердцебиение опасно

Врач Мельникова: частое сердцебиение, возникшее в состоянии покоя, опасно

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Netpixi/Shutterstock/FOTODOM

Есть несколько признаков, при увеличении частоты сердцебиения, которые могут указывать на необходимость обратиться к врачу: это резко возникшее в покое, стойкое учащенное сердцебиение более 100 ударов в минуту, обморок, резкая боль в груди, сильная одышка, головокружение, а также чувство, что ритм сердца неправильный – «проваливается», сердце пропускает удар. Об этом рассказала «Газете.Ru» врач-кардиолог сети «Клиники Фомина» в Туле Татьяна Мельникова.

«Частота сердечных сокращений в покое у взрослого человека обычно составляет 60-80 ударов в минуту. Однако иногда сердцебиение может ускоряться. Это может быть вызвано физиологическими причинами, например, стрессом, физическими нагрузками, гормональными изменениями (например, при менструации, беременности или менопаузе), приемом некоторых лекарственных препаратов и другими», – рассказала врач.

Такое состояние может быть вызвано рядом заболеваний, в том числе различными аритмиями или тахикардией.

«Если вы испытываете эти симптомы, обязательно обратитесь к врачу. Врач проведет осмотр, для диагностики учащённого сердцебиения может назначить обследования: электрокардиографию (ЭКГ), холтеровское мониторирование, электрофизиологическое исследование. На основании их результатов доктор примет решении о назначении необходимого лечения», — рассказала доктор.

Чтобы снизить риск учащенного сердцебиения, нужно поддерживать здоровый образ жизни, включающий регулярные физические упражнения, избегать стрессов и научиться методам релаксации, ограничить потребление кофеина и алкоголя, никотина.

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