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В клетках мужских и женских сердец нашли различия

Circulation: сердца мужчин и женщин по-разному генерируют энергию
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Ученые из Института Уайтхеда установили, что сердца мужчин и женщин по-разному генерируют энергию для перекачивания крови. Вторые используют больше жирных кислот для создания АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты), обеспечивающей энергией многие процессы в живых клетках. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation.

Сердечные заболевания остаются главной причиной смертности среди мужчин и женщин, но проявляются они по-разному в зависимости от пола. Для того чтобы изучить эти различия, исследователи использовали данные из проекта Genotype-Tissue Expression Project, который включает информацию об экспрессии генов и метаболомике сердечной ткани, включая кардиомиоциты.

Получить доступ к здоровой ткани миокарда проблематично, поэтому исследователи провели новый анализ существующей информации о здоровье сердец тысяч людей, ранее не рассматриваемой в контексте половых различий.

Основное открытие связано с тем, что женские кардиомиоциты имеют более высокую активность в пути окисления жирных кислот (FAO) — основного метаболического пути, который обеспечивает сердце энергией в форме молекул АТФ. Исследования показали, что в женских кардиомиоцитах экспрессируется больше генов, участвующих в этом процессе, а также что женские сердца используют больше свободных жирных кислот для выработки энергии, чем мужские.

Ученые полагают, что такие различия могут играть роль в наблюдаемых проявлениях и развитии сердечных заболеваний, но для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования.

Ранее ученые выяснили, почему мужчины хуже переносят инфаркт.

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