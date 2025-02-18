Ученые выяснили, почему мужчины хуже переносят инфаркт

Ученые из Университета Гетеборга (Швеция) нашли связь между уровнем тестостерона и тяжестью последствий инфаркта миокарда. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications (NatCom), показало, что высокий уровень тестостерона усиливает воспалительную реакцию, что приводит к более серьезным повреждениям сердечной мышцы у мужчин по сравнению с женщинами.

Эксперименты на мышах подтвердили эти данные: после блокировки коронарной артерии у самцов выявили более обширные участки некроза, чем у самок. Это связано с повышенным уровнем нейтрофилов в крови, которые активно участвуют в воспалительном процессе. Однако, когда уровень тестостерона у самцов искусственно снижали, количество нейтрофилов нормализовалось. Это, в свою очередь, увеличивало выживаемость животных.

Особое внимание ученые уделили экспериментам с препаратами, используемыми для лечения ревматоидного артрита. Эти препараты оказались эффективными в снижении воспаления и уменьшении повреждений сердца у мужчин после инфаркта. Открытие может стать основой для разработки новых методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний, учитывающих половые различия в ответе организма.

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