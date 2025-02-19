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Один из спутников Юпитера может быть океаническим миром, считают ученые

AGU Advances: луна Юпитера Каллисто, вероятно, покрыта глубоким соленым океаном
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NASA/JPL-Caltech/SwRI

Американские ученые из Лаборатории реактивного движения NASA нашли доказательства существования океана на ледяной луне Юпитера Каллисто. Выводы основаны на данных космического аппарата «Галилео». Исследование опубликовано в научном журнале AGU Advances.

Каллисто, самая внешняя и вторая по величине из галилеевых лун Юпитера, долгое время считалась геологически неактивной. Однако в 1990-х годах «Галилео» обнаружил магнитные аномалии, которые могли указывать на наличие подповерхностного океана. Тем не менее, из-за интенсивной ионосферы (электропроводящего слоя атмосферы) Каллисто доказательства оставались неубедительными.

Исследователи повторно изучили данные восьми близких пролетов «Галилео» над Каллисто, используя современные статистические методы и компьютерные модели. Они пришли к выводу, что ионосфера сама по себе не может объяснить все наблюдаемые магнитные аномалии, но их можно объяснить наличием подповерхностного океана.

Команда пришла к выводу, что под замерзшей поверхностью Каллисто, вероятно, находится соленый океан глубиной не менее десятков километров. Ледяной панцирь может иметь толщину от десятков до сотен километров.
«Наши результаты показывают, что Каллисто, скорее всего, является океаническим миром, что делает его еще более интересным объектом для изучения», — отмечают авторы исследования.

Если наличие океана подтвердится, Каллисто станет новым объектом для поиска потенциальных условий, пригодных для жизни. Это открытие подчеркивает, что даже самые невзрачные на первый взгляд небесные тела могут скрывать удивительные секреты.

Ранее на спутнике Юпитера Ио зафиксировали сильнейшее в Солнечной системе извержение вулкана.

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