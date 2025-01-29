На Ио зафиксировали самое мощное вулканическое извержение в Солнечной системе

Миссия NASA Juno зафиксировала на спутнике Юпитера Ио рекордное вулканическое извержение, превосходящее по мощности все ранее наблюдаемые события. Об этом сообщается на официальном сайте американского космического агентства.

Ио, самый вулканически активный объект в Солнечной системе, подвергается мощному гравитационному воздействию Юпитера, что вызывает сильное трение и нагрев его недр. Это приводит к постоянным извержениям, формирующим его поверхность.

Горячая точка, обнаруженная в южном полушарии Ио, охватывает площадь около 100 тыс. квадратных километров и выделяет энергию, в шесть раз превышающую мощность всех электростанций Земли.

Открытие стало возможным благодаря инструменту JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper), который зафиксировал экстремальное инфракрасное излучение. Ученые предполагают, что может быть несколько близко расположенных очагов, связанных с обширной системой подповерхностных магматических камер.

Ученые планируют дальнейшие наблюдения во время следующего пролета Juno мимо Ио 3 марта 2025 года. Исследователи надеются, что данные Juno помогут раскрыть тайны геологической активности Ио и ее влияния на окружающую среду.

Ранее ученые выяснили, что даже под давно уснувшими вулканами сохраняются резервуары магмы.