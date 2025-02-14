Названа диета, повышающая риск диабета у подростков

Ученые из Мюнхенского технического университета (TUM) установили, что интервальное голодание нарушает созревание и работу бета-клеток поджелудочной железы у молодых мышей, повышая риск развития сахарного диабета. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports (CR).

Интервальное голодание — это образ жизни и тип питания, предполагающий регулярное чередование приемов пищи (так называемых пищевых окон) с периодами голодания по специальной схеме. Классическая схема подразумевает непрерывное голодание в течение 16 часов из 24.

«У интервального голодания есть свои плюсы, в том числе улучшение обмена веществ, снижение веса и риска развития болезней сердца, однако до настоящего времени его побочные эффекты не изучались», — пояснил один из авторов исследования, профессор TUM Александр Бартельт.

Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, ученые провели эксперимент на мышах трех разных возрастов — двух, восьми и 18 месяцев. Такие сроки жизни были эквивалентны подростковым, зрелым и пожилым годам человека. Ученые проследили за тем, как менялась работа поджелудочных желез грызунов на десятинедельном интервальном голодании.

Исследователи предоставляли грызунам свободный доступ к пище на протяжении двух дней. Третий день «отводился» под голодание. В результате диета значительно улучшила чувствительность клеток тела к инсулину у взрослых и пожилых мышей, что снизило вероятность развития у них диабета второго типа.

Однако у «мышей-подростков» на таком питании в какой-то момент клетки у молодых мышей перестали развиваться и нормально работать бета-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Недостаточность гормона инсулина или неправильное его использование организмом лежит в основе патогенеза сахарного диабета.

Команда сравнила результаты эксперимента на мышах с данными, полученными при исследовании тканей человека. Они обнаружили, что у пациентов с сахарным диабетом первого типа, у которых бета-клетки разрушаются в результате аутоиммунного ответа, наблюдались аналогичные признаки нарушения созревания клеток. Это говорит о том, что результаты нового исследования на грызунах также могут иметь отношение к людям.

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