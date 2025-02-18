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Ученые выяснили, может ли крошечная черная дыра убить человека

arXiv: стало известно, что произойдет при попадании черной дыры в человека
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Event Horizon Telescope Collaboration

В 1974 году писатель-фантаст Ларри Нивен задался интересным вопросом: можно ли совершить убийство с помощью микроскопической черной дыры? Теперь ученые попытались ответить на него с точки зрения физики, и выяснилось, что все не так однозначно. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Исследователи рассмотрели возможность гибели человека при столкновении с первичными черными дырами – гипотетическими объектами, которые могли появиться в ранней Вселенной. Они могут быть размером от атома до астероида.

Приливные силы – разница в гравитационном притяжении на разных частях тела – могут растягивать материю. Однако, если крошечная черная дыра пройдет сквозь тело, она затронет лишь микроскопическую область. В большинстве случаев это было бы эквивалентно уколу иглой.

Но если объект пройдет через мозг, ситуация может стать критической: даже минимальная разница в силе (10–100 наноньютонов) может разорвать нейроны.

Ударные волны – вот что действительно представляет опасность. Если черная дыра войдет в тело, она создаст волну плотности, которая разрушит клетки и нагреет окружающие ткани. Ученые подсчитали, что черная дыра массой 1,4 × 10¹⁴ кг вызовет ударную волну, эквивалентную выстрелу из пистолета 22-го калибра.

Вероятность погибнуть от черной дыры исчезающе мала. Даже если такие черные дыры существуют, шансы, что одна из них пересечет тело человека, меньше 1 на 10 триллионов.

Ранее астрономы обнаружили поблизости от нас потенциально обитаемую планету.

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