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Развеян миф об опасности жарки на растительном масле

Health News: жарить на говяьжьем жире опаснее, чем на растительном масле
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Замена «вредных» растительных масел для жарки говяжьим жиром не только не помогает сбросить вес, но и представляет определенный риск для здоровья сердца. Об этом изданию Health News рассказали американский врач-диетолог Шелли Боллс и доктор Прити Сони, специализирующаяся на изучении питания при раке.

Растительные масла получают из кукурузы, хлопка, сои, подсолнечника, виноградной косточки и кунжута. Такие продукты часто имеют нейтральный вкус и высокую температуру дымления, что делает их наиболее подходящими для приготовления пищи.

Считается, что большое количество жирных кислот омега-6 в растительных маслах может быть вредным для здоровья. Однако, по словам доктора Сони, умеренное их потребление не повышает риск развития рака. Небольшое количество таких масел необходимо организму для нормального усвоения витаминов A, D и E.

Кроме того, сами по себе растительные масла и приготовление пищи с их помощью не вредит фигуре. Тем не менее, масла из семян часто используются при производстве ультраобработанных продуктов — фастфуда, выпечки, готовой еды, кондитерских изделий. Именно такая пища с высоким содержанием сахара, натрия и консервантов способствует набору жира и повышает риск развития как минимум 12 различных видов рака.

Диетологи отметили, что в последнее время в социальных сетях говяжий жир рекламируется как более здоровая альтернатива «опасным» растительным маслам. Однако в такой замене нет необходимости — масла животного происхождения содержат больше насыщенных жирных кислот, в избытке опасных для сердца.

Ранее в России разработали экспресс-тест на содержание жиров в масле.

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