В России разработали экспресс-тест на содержание жиров в масле

В РФ ученые создали тест для определения растительных жиров в сливочном масле

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) создали экспресс-тест, с помощью которого можно точно определить содержание растительных жиров в сливочном масле. Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный директор института Сергей Донченко.

По его словам, такое тестирование занимает несколько минут и позволяет сократить количество образцов перед проведением полноценных исследований, которые обычно идут несколько дней. Донченко заявил, что эффективность метода уже подтверждена.

До этого руководитель гражданского комитета «За честные продукты» Александр Бражко объяснил, как отличить качественное сливочное масло от подделки. Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя покупать незнакомый товар от так называемого неизвестного фасовщика.

По словам Бражко, сливочное масло стало самым фальсифицируемым продуктом в России. Это связано с тем, что подделка является наиболее выгодной для нарушителей, так как позволяет получить огромную наценку. Употребление такого масла грозит развитием хронических болезней и повышает риск того, что человек не доживет до пенсии, предупредил специалист.

Ранее россиянку обвинили в призывах к терроризму за угрозы министру из-за масла.