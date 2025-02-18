Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые предупредили о возможной остановке вращения ядра Земли

Nature: ядро Земли замедлилось и может остановиться через 15 лет
close
Сергей Корсаков/Роскосмос

Ученые заявили, что внутреннее ядро Земли может остановиться через 15 лет. Об этом пишет Nature.

В центре Земли находится раскаленное ядро с радиусом около 1,3 тыс. км. Оно состоит из никеля и железа, окружено жидким внешним кольцом. В свою очередь, кольцо заключено в мантию, начинающуюся на глубине 30 километров и заканчивающуюся на уровне около 2,9 тыс. км под поверхностью. Специалисты отметили, что ядро играет важную роль в формировании магнитного поля планеты.

Ученые напомнили, что внутреннее ядро Земли с начала 1970-х годов вращалось с запада на восток. В 2009–2010 годах его вращение полностью остановилось. Сейчас ядро движется медленно и в обратном направлении относительно вращения земной поверхности.

Изменение направления вращения ядра связали с его ролью в образовании магнитного поля через процесс, известный как геодинамо —  эффект самогенерации магнитного поля при определенном движении проводящей жидкости. К 2040 году внутреннее ядро может остановиться, после чего, вероятно, оно снова начнет вращаться в том же направлении, что и сама планета.

Ранее ученые нашли соленую воду во внешней части Солнечной системы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами