Ученые предупредили о возможной остановке вращения ядра Земли

Nature: ядро Земли замедлилось и может остановиться через 15 лет

Ученые заявили, что внутреннее ядро Земли может остановиться через 15 лет. Об этом пишет Nature.

В центре Земли находится раскаленное ядро с радиусом около 1,3 тыс. км. Оно состоит из никеля и железа, окружено жидким внешним кольцом. В свою очередь, кольцо заключено в мантию, начинающуюся на глубине 30 километров и заканчивающуюся на уровне около 2,9 тыс. км под поверхностью. Специалисты отметили, что ядро играет важную роль в формировании магнитного поля планеты.

Ученые напомнили, что внутреннее ядро Земли с начала 1970-х годов вращалось с запада на восток. В 2009–2010 годах его вращение полностью остановилось. Сейчас ядро движется медленно и в обратном направлении относительно вращения земной поверхности.

Изменение направления вращения ядра связали с его ролью в образовании магнитного поля через процесс, известный как геодинамо — эффект самогенерации магнитного поля при определенном движении проводящей жидкости. К 2040 году внутреннее ядро может остановиться, после чего, вероятно, оно снова начнет вращаться в том же направлении, что и сама планета.

Ранее ученые нашли соленую воду во внешней части Солнечной системы.