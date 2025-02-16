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Ученые нашли соленую воду во внешней части Солнечной системы

NatAstro: в образцах астероида Рюгу нашли соляные минералы, указывающие на воду
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Japan Aerospace Exploration Agency

Японские ученые из Киотского университета обнаружили доказательства наличия соляных минералов на астероиде Рюгу. Результаты указывают, что в прошлом на родительском теле Рюгу могла существовать жидкая соленая вода. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Команда изучила образцы, собранные зондом Hayabusa2 в 2020 году. Пробы содержали карбонат натрия, галит и сульфаты натрия. Все эти соединения формируются в присутствии воды.

Исследователи предполагают, что Рюгу когда-то был частью более крупного небесного тела, существовавшего около 4,5 млрд лет назад.

«Эти кристаллы соли рассказывают нам, как жидкая вода исчезла из родительского тела Рюгу», — объяснил соавтор научной работы Тору Мацумото.

По его словам, солевые минералы могли образоваться в условиях ограниченного количества жидкости, которая затем испарилась или замерзла.

Открытие имеет важное значение для понимания роли воды в формировании планет и лун.

Ученые предполагают, что аналогичные солевые отложения могут быть обнаружены на карликовой планете Церера, а также на спутниках Юпитера и Сатурна, таких как Европа, Ганимед и Энцелад, где, как считается, существуют подземные океаны.

Миссия Hayabusa2 доставила на Землю более пяти граммов материала с астероида. Эти образцы продолжают раскрывать новые подробности о ранних этапах формирования Солнечной системы и возможных предшественниках жизни.

Ранее в образцах с астероида Рюгу нашли земные микробы, проникшие туда вопреки строжайшему карантину.

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