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Найден способ превращения нераспроданных цветов в пищевые добавки

JFPE: ультразвук позволяет добывать белок и антиоксиданты из роз и брокколи
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Stanislav71/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Университета Джорджии нашли способ повторного использования цветов, оставшихся нераспроданными после праздников. Вместо того чтобы их выбрасывать, растения можно превратить в пищевые ингредиенты с помощью ультразвука. Результаты исследования опубликованы в научном издании Journal of Food Process Engineering (JFPE).

Ультразвуковая технология давно используется для обработки пищевых продуктов. Она помогает улучшить качество и продлить срок годности белков, полученные из различных пищевых ингредиентов.

Ультразвук работает, генерируя волны, которые, в свою очередь, создают тепло. Это позволяют быстро и эффективно обрабатывать цветы, сохраняя их полезные свойства. Метод помогает извлекать витамины, белки и антиоксиданты, которые можно использовать в качестве пищевых добавок или натуральных красителей.

Например, из роз можно добывать антиоксиданты, гибискус используется для создания съедобной упаковки, а цветы брокколи богаты белком и могут добавляться в злаки.

Технология можно использовать не только для обработки съедобных цветов, но и для извлечения витаминов, белков и других биоактивных соединений, которые могут влиять на организм.

Исследователи надеются, что их работа вдохновит на новые подходы к переработке и использованию природных ресурсов.

Ранее ученые назвали белок, сохраняющий молодость кожи.

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