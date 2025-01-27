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В Эквадоре нашли свидетельства древних жертвоприношений беременных женщин

LAA: расчлененные останки беременной женщины обнаружили в эквадорской гробнице
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Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Американские археологи из Университета Северной Каролины и Техасского университета долины Рио-Гранде нашли загадочное захоронение, проливающее свет на жертвоприношения беременных женщин в Эквадоре около 1200 лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Latin American Antiquity (LAA).

В ходе раскопок ученые изучили гробницу периода мантеньо (650–1532 гг.), обнаруженную в месте Буэн-Сусео. В ней оказались кости молодой женщины 17-20 лет на позднем сроке беременности. Радиоуглеродное датирование показало, что она ушла из жизни между 771 и 953 годами.

Осмотр останков показал, что женщине пробили череп фатальным ударом тяжелого предмета. После этого ей отрезали руки и левую ногу.

В гробнице также нашли богатую коллекцию предметов, включая украшения из раковин моллюсков, обсидиановые лезвия и клешню краба. Некоторые из артефактов оказались на 2000 лет старше самого захоронения, что указывает на их чрезвычайную ценность.

Кроме того, в могиле обнаружили череп 25-35-летнего человека, который положили туда между 991 и 1025 годами.

Ученые отметили, что народы древнего Эквадора редко практиковали человеческие жертвоприношения. Кроме того, неясно, почему в захоронение поместили очень дорогие и ценные реликвии.

Археологи предположили, что женщину могли принести в жертву богам ради спасения от засухи, вызванной климатическим явлением Эль-Ниньо. То, что жертва была беременна, может также означать просьбу послать богатый урожай.

Ранее ученые раскрыли тайну детских жертвоприношений в древнем Перу.

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