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В России появился отечественный препарат для похудения

«Промомед»: первый российский препарат для похудения «Тирзетта» выходит на рынок
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Toby Melville/Reuters

Директор по новым продуктам, член совета директоров компании «Промомед» Кира Заславская заявила РИА Новости, что на рынок выходит первый отечественный прорывной препарат для похудения «Тирзетта» (тирзепатид).

По словам Заславской, компании удалось разработать особую технологию очистки и выделения субстанции. В связи с этим пациенты могут быть уверены в строении и качестве каждой молекулы препарата и в эффективности и безопасности самого средства.

«Тирзепатид – это первый препарат, который максимально селективно действует именно на жировую клетку. Он приводит к тому, что происходит разрушение жиров… Селективное воздействие на жировую клетку приводит к тому, что жир уходит, а мышцы остаются», — поделилась Заславская.

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