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Осколку крупнейшего в мире айсберга дали название

ААНИИ: осколок крупнейшего в мире айсберга получил название A23b
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NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отколовшийся от крупнейшего в мире айсберга осколок получил название А23b, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Отмечается, что площадь осколка составляет около 80 квадратных километров. Ледяной осколок откололся от айсберга в море Скоша в южной части Атлантического океана.

«Национальный ледовый центр США присвоил осколку ледяного гиганта название А23b», — поделились в ААНИИ.

В настоящее время осколок движется в северо-западном направлении в 300 километрах от островов Южной Георгии. За две недели он продвинулся на 70 километров.

До этого портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP) сообщал, что осколок отделился от крупнейшего айсберга 1 февраля.

Специалисты отметили, что другие мегаайсберги распадались на части в течение нескольких недель после потери первых значимых фрагментов.

Ранее айсберг A23a изменил траекторию движения.

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