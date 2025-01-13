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Стало известно, чем отличается зависимость от секса у мужчин и женщин

SHC: выявлены различия в отношении к сексуальной зависимости у разных полов
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Ученые обнаружили, что мужчины и женщины по-разному воспринимают свои сексуальные привычки, а также по-разному оценивают их влияние на свою жизнь. Оказалось также, что более 7% людей, опрошенных учеными, обеспокоены своим сексуальным поведением, которое они описывают как зависимое. Работа опубликована в журнале Sexual Health & Compulsivity (SHC).

В рамках исследования было опрошено более 2800 человек, средний возраст которых составил 49 лет. Участникам задавали вопросы о том, считают ли они свое сексуальное поведение неконтролируемым или зависимым и какие аспекты их больше всего беспокоят. Мужчины чаще говорили об «одиночных» проблемах, таких как частые просмотр порнографии и мастурбация. В то же время женщины чаще высказывали опасения, связанные с отношениями, например излишними случайными половыми связями. Интересно, что молодые люди сообщали о таких переживаниях чаще других, а религиозные люди нередко видели проблему в несоответствии их сексуального поведения моральным убеждениям.

Исследование также показало, что люди чаще использовали термин «зависимость», чтобы объяснить сложность управления своими привычками. Однако не все участники соглашались с этим определением: часть опрошенных отмечала, что их поведение скорее кажется им «неконтролируемым».

Ученые подчеркивают, что, хотя эти данные помогают понять, как люди воспринимают свои привычки, они не всегда указывают на реальное наличие клинического расстройства.

Ранее был назван простой способ повысить сексуальную удовлетворенность в паре.

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