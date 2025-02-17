Ученые предупредили о магнитной буре 18 февраля

Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН спрогнозировали магнитную бурю 18 февраля. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте лаборатории.

Отмечается, что вероятность геомагнитных возмущений 18 февраля составляет 40%, вероятность магнитных бурь — 17%.

По данным ученых, пик геомагнитной активности ожидается в период с 06:00 часов до 12:00 часов мск.

До этого ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в эфире «Радио 1» прокомментировал новость о мощной солнечной вспышке с выбросом массы в сторону Земли, которая произошла 21 января.

По его словам, как только выбросы достигнут нашей планеты, могут начаться различные явления, к примеру, проблемы со спутниковой связью. Также может нарушиться работа линий электропередач.

Ранее физик рассказала, что магнитные бури не нарушают работу медицинского оборудования.