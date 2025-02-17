Ученый рассказал, как специальные стволовые клетки замещают нейроны в мозгу

В мозге человека есть специальные стволовые клетки, которые могут встраиваться в нейронную сеть мозга и замещать мертвые нейроны, рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией психофизиологии эмоций российского Института экспериментальной медицины, доктор медицинских наук, профессор Сергей Цикунов.

В норме у человека гибнут клетки мозга, это называется апоптоз. Но он компенсируется нейрогенезом, то есть процессом восстановления нервных клеток в мозге.

«Это относительно новое научное открытие. Оказывается, в мозге взрослого, зрелого организма могут существовать так называемые стволовые клетки, которые могут направленно передвигаться к центру поражения, встраиваться в нейронную сеть и функционировать как нейроны. Таким образом, положение о том, что нервные клетки не восстанавливаются, отменяется. Они восстанавливаются, но не путем обычного деления, а более интересным способом. Это поддерживает жизнедеятельность организма», – объяснил Цикунов.

Ученые создали модель развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у крыс и обнаружили, что при ПТСР происходит дегенерация нейронов.

«В экспериментальных моделях мы показали, что при ПТСР происходит подавление, уменьшение количества, а иногда даже исчезновение стволовых клеток, которые могли бы компенсировать повреждения. В результате возникает замкнутый круг, усиливающий нейродегенерацию, которая не компенсируется за счет возможностей организма», – отметил ученый.

Подробнее о том, что такое ПТСР, когда оно возникает, как его лечат и как меняется работа мозга у людей с этой проблемой – в интервью Цикунова «Газете.Ru».

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