проект

>

Ученый рассказал, как специальные стволовые клетки замещают нейроны в мозгу

Ученый Цикунов: стволовые клетки в мозге замещают собой нейроны

close
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В мозге человека есть специальные стволовые клетки, которые могут встраиваться в нейронную сеть мозга и замещать мертвые нейроны, рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией психофизиологии эмоций российского Института экспериментальной медицины, доктор медицинских наук, профессор Сергей Цикунов.

В норме у человека гибнут клетки мозга, это называется апоптоз. Но он компенсируется нейрогенезом, то есть процессом восстановления нервных клеток в мозге.

«Это относительно новое научное открытие. Оказывается, в мозге взрослого, зрелого организма могут существовать так называемые стволовые клетки, которые могут направленно передвигаться к центру поражения, встраиваться в нейронную сеть и функционировать как нейроны. Таким образом, положение о том, что нервные клетки не восстанавливаются, отменяется. Они восстанавливаются, но не путем обычного деления, а более интересным способом. Это поддерживает жизнедеятельность организма», – объяснил Цикунов.

Ученые создали модель развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у крыс и обнаружили, что при ПТСР происходит дегенерация нейронов.

«В экспериментальных моделях мы показали, что при ПТСР происходит подавление, уменьшение количества, а иногда даже исчезновение стволовых клеток, которые могли бы компенсировать повреждения. В результате возникает замкнутый круг, усиливающий нейродегенерацию, которая не компенсируется за счет возможностей организма», – отметил ученый.

Подробнее о том, что такое ПТСР, когда оно возникает, как его лечат и как меняется работа мозга у людей с этой проблемой – в интервью Цикунова «Газете.Ru».

Ранее были названы продукты и их количество, необходимые для закрытия суточной нормы кальция.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами