Российские ученые доказали, что симптомы ПТСР могут передаваться потомству

Ученые Института экспериментальной медицины создали модель развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у крыс и обнаружили, что симптомы расстройства могут передаваться их потомству, рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией психофизиологии эмоций российского Института экспериментальной медицины, доктор медицинских наук, профессор Сергей Цикунов.

«Существует гипотеза о так называемой социальной передаче: поведение родителей влияет на их потомство, так называемый поведенческий импринтинг. Пережившие витальный стресс родители могут быть холодными, жестокими, в итоге будут страдать дети. Это видно на примерах из жизни, но в последнее время стали говорить о возможном биологическом механизме. Это очень дискуссионный вопрос, и мы разбираемся в этой теме. Нам удалось установить, что у потомства крыс, переживших витальный стресс, наблюдаются признаки отклоняющегося поведения. Но не у всех, примерно половина близка к норме, а другая — с отклонениями, среди которых у 20% могут быть и грубые нарушения», – отметил профессор.

Ученые доказали, что признаки токсического воздействия, оказанного на родителей, могут передаваться их потомкам. Сейчас ученые пытаются определить механизмы такой передачи при витальном стрессе и предполагают, что в них замешана некодирующая РНК.

«Пока теория, но на людей ее тоже можно перенести. Важно точно раскрыть этот механизм, потому что он позволит нам проводить вторичную профилактику развития патологических отклонений. В определенные периоды времени можно воздействовать на родителей, чтобы снизить риски негативного влияния их состояний на потомство. Уже есть обнадеживающие результаты: с помощью специальных веществ, влияющих на нейронную и гормональную сферы, можно снизить риск нарушений», – заключил Цикунов.

Подробнее о том, что такое ПТСР, когда оно возникает, как его лечат и как меняется работа мозга у людей с этой проблемой – в интервью Цикунова «Газете.Ru».

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