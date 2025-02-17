Раскрыт срок, в который возникает ПТСР после теракта, войны или гибели близкого

Посттравматическое стрессовое расстройство, которое возникает после травмирующего события, например войны, теракта, катастрофы или гибели близкого, развивается не сразу, а в течение полугода, рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией психофизиологии эмоций российского Института экспериментальной медицины, доктор медицинских наук, профессор Сергей Цикунов.

ПТСР возникает, когда человек переживает серьезную психическую травму, которая выходит за рамки его повседневного опыта и может представлять реальную угрозу для жизни. Это приводит к длительным поведенческим последствиям. Чаще всего это тяжелые воспоминания о случившемся, депрессия, повышенная агрессивность и другие.

«ПТСР проявляется не сразу, оно может возникнуть через полгода после травмирующего события. У некоторых животных (ученые ставили эксперименты на крысах по развитию ПТСР) возникает патологическая агрессивность, у других – выраженная депрессия. Все как у людей», – рассказал ученый.

Поэтому врачи пытаются предотвратить ПТСР у человека, который столкнулся с угрозой.

«Прежде всего врач рекомендует избегать стрессовых ситуаций, но это, конечно, не всегда возможно. Также существует подход, называемый вторичной профилактикой — работа с психологом уже после пережитого стресса. Сейчас мы работаем над поиском и изучением механизмов и разработкой методов, которые позволят людям минимизировать последствия травматического или витального стресса», – заключил Цикунов.

Подробнее о том, что такое ПТСР, когда оно возникает, как его лечат и как меняется работа мозга у людей с этой проблемой – в интервью Цикунова «Газете.Ru».

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