В России придумали, как увидеть кровоток глубоких сосудов, не проникая под кожу

Ученые Томского государственного университета разработали метод неинвазивной визуализации кровотока в глубоких сосудах с точностью до 96%, рассказали «Газете.Ru» в Минобрнауки РФ.

Возможность наблюдать и контролировать кровоток в сложных условиях открывает новые горизонты в хирургии, где высокая точность мониторинга кровотока имеет решающее значение. Например, во время процедур по пересадке органов или тканей визуализация кровотока в реальном времени позволяет хирургам своевременно выявлять потенциальные проблемы прохождения жидкости через кровеносную или лимфатическую систему к органу или ткани.

Лазерная спекл-визуализация (ЛСВ) хорошо работает для поверхностных сосудов, но когда они скрыты под слоями тканей, например, под эпидермисом или костной тканью черепа, возникают определенные трудности.

В основе нового метода та же ЛСВ, но улучшенная с помощью фильтрации анализа главных компонент (АГК). В ходе лазерной спекл-визуализации изображение, полученное с помощью обратно рассеянного лазерного излучения (спекл), используется, чтобы отличить движущиеся объекты (красные кровяные тельца) от неподвижных объектов (окружающая биоткань). Это дает возможность визуализировать кровеносные микрососуды.

«С помощью нового подхода мы научились «фильтровать» сигналы, отделяя полезную информацию о кровотоке от статического фонового шума – биотканей, где кровоток отсутствует. Это повышает четкость изображения и позволяет точно оценить скорость кровотока даже в сложных условиях. При этом новый метод сохраняет все преимущества традиционной лазерной спекл-контрастной визуализации (ЛСКВ): простоту, экономичность и отсутствие необходимости модифицировать оптические схемы», — рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры оптики и биофотоники СГУ и главный научный сотрудник лаборатории лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения ТГУ Элина Генина.

Ранее российские ученые нашли биомаркер, по которому можно выявить депрессию.