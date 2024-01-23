Автопилот Tesla обнаружил «призраков» на кладбище

Автопилот электромобиля Tesla обнаружил «призраков» на кладбище и вывел их фигуры на мультимедийный экран, пишет LADBible. Увиденное напугало пассажиров в машине.

Как рассказал водитель Tesla, он вместе со своими знакомыми решил проехать рядом с кладбищем у дома, образ которого использовали во время съемок «Заклятия».

Мужчина утверждает — когда машина подъехала к памятникам, автопилот увидел человеческие фигуры, хотя вокруг в тот момент никого не было.

Пассажиров и водителя увиденное зрелище испугало, поэтому они поскорее уехали оттуда, а потом опубликовали видео из машины.

«Они [«призраки»] осматривали Tesla», — шутят пользователи соцсетей.

Ранее ученые из университета Уппсалы в Швеции обнаружили, что просмотр реалити-шоу о мистических явлениях может склонить зрителей к вере в сверхъестественное.