Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автопилот Tesla обнаружил «призраков» на кладбище

LADBible: автопилот Tesla обнаружил на кладбище призраков и напугал людей

Автопилот электромобиля Tesla обнаружил «призраков» на кладбище и вывел их фигуры на мультимедийный экран, пишет LADBible. Увиденное напугало пассажиров в машине.

Как рассказал водитель Tesla, он вместе со своими знакомыми решил проехать рядом с кладбищем у дома, образ которого использовали во время съемок «Заклятия».

Мужчина утверждает — когда машина подъехала к памятникам, автопилот увидел человеческие фигуры, хотя вокруг в тот момент никого не было.

Пассажиров и водителя увиденное зрелище испугало, поэтому они поскорее уехали оттуда, а потом опубликовали видео из машины.

«Они [«призраки»] осматривали Tesla», — шутят пользователи соцсетей.

Ранее ученые из университета Уппсалы в Швеции обнаружили, что просмотр реалити-шоу о мистических явлениях может склонить зрителей к вере в сверхъестественное.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами