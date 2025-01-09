Стало известно, как уровень стресса хозяина влияет на его собаку

Ученые из Королевского университета Белфаста выяснили, что уровень стресса владельца напрямую влияет на его собаку, особенно в таких сложных ситуациях, как визит к ветеринару. Об этом сообщает портал The Conversation.

В эксперименте приняли участие 28 владельцев с собаками, которые носили мониторы сердечного ритма для оценки уровня стресса. Владельцев подвергали либо стрессовой задаче (ментальная арифметика и публичное выступление), либо расслабляющему мероприятию (пяти минутам медитации).

Результаты показали, что изменения сердечного ритма владельца предсказывали аналогичные изменения у его собаки. Этот феномен, называемый «эмоциональным заражением», подтверждает, что собаки чувствуют эмоции своих хозяев, даже без прямого взаимодействия (любого контакта человека с собакой). Более того, собаки могут воспринимать стресс не только своих хозяев, но и незнакомых людей, что может влиять на их когнитивные способности и поведение. Исследование также выявило, что время на адаптацию к ветеринарной клинике при визите к ветеринару помогает снизить стресс у собак, улучшая результаты медицинских обследований.

Эти данные подчеркивают важность комплексного подхода к уходу за животными, где учитывается не только состояние питомца, но и эмоциональное состояние владельца.

Ученые напоминают о том, как важно сохранять спокойствие в присутствии собак, особенно в новых или стрессовых для них условиях, чтобы минимизировать их тревогу и обеспечить благополучие.

Ранее были созданы лекарства для продления жизни собак.