В Сингапуре предложили разрешить жителям меньше работать ради зачатия детей

Ученые Национального университета Сингапура и других институтов выяснили, что более удобные графики работы способны значительно увеличить желание молодых людей заводить детей. Исследование опубликовано в научном издании European Journal of Population (EJP).

Команда изучила, как различные формы сокращения рабочего времени влияют на семейные планы 1092 не состоящих в браке сингапурцев в возрасте 25–39 лет.

Участники, которым предлагались гипотетические сценарии гибкого графика, чаще выражали желание завести детей в ближайшие пять лет по сравнению с контрольной группой, где таких изменений не предполагалось.

Исследование также выявило, что свободное расписание снижает конфликт между работой и личной жизнью, что особенно важно в условиях культуры переработок, характерной для Сингапура.

«Переутомление и интенсивное воспитание детей часто отпугивают молодых людей от рождения потомства», — добавил соавтор научной работы, профессор Хао Дун из Пекинского университета.

Хотя исследование фокусировалось на намерениях, а не на фактической рождаемости, его результаты имеют важное значение для политики. Ученые планируют продолжить изучение долгосрочных эффектов гибкого рабочего графика в разных культурных контекстах, чтобы лучше понять их влияние на демографические тенденции.

Ранее ученые назвали фактор, повышающий рождаемость в развитых странах.