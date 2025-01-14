В тенденции к спаду рождаемости в развитых странах заметили неожиданные перемены

Международная группа ученых из Германии, Великобритании и Финляндии обнаружила неожиданные перемены в тенденции по спаду рождаемости в экономически развитых странах. Исследование опубликовано в научном журнале Demography.

Сегодня более половины населения мира проживает в регионах, где уровень рождаемости ниже уровня воспроизводства. В высокоразвитых странах этот спад долгое время считался необратимым.

В новом исследовании команда проанализировала связь между уровнем человеческого развития и рождаемостью в США в период с 1969 по 2020 год. Данные продемонстрировали график в форме развернутой в другую сторону буквы J, но также преподнесли сюрпризы.

«Исследование раскрывает динамическую связь между фертильностью и уровнем человеческого развития. Сначала фертильность постепенно снижается. Это описывается и фиксируется теорией демографического перехода. Однако на более высоких уровнях развития эта тенденция меняется на противоположную, и прогресс в развитии увеличивает фертильность», — объяснили авторы доклада.

По словам специалистов, обращение вспять падения рождаемости связано с позитивными экономическими перспективами, социальной стабильностью и равным доступом к возможностям и ресурсам, включая здравоохранение и образование.

Ученые предполагают, что обеспечение экономической и социальной устойчивости может быть более эффективной тактикой улучшения демографической обстановки, чем целенаправленные государственные меры по повышению рождаемости. Такие программы уже действуют в Венгрии и Южной Корее, но пока не привели к значимым результатам.

Ранее уровень рождаемости в Южной Корее обновил мировой минимум.