Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Физики впервые узнали размер неуловимой «частицы-призрака»

Nature: габариты нейтрино оценили в 6,2 пикометра, что больше атомного ядра
close
NASA/Swift/A. Beardmore/University of Leicester

Международная группа физиков из США, Франции, Португалии и других стран впервые сумели измерить пространственную протяженность нейтрино — сверхлегких частиц, которые очень слабо взаимодействуют с материей. Открытие опубликовано в научном журнале Nature.

Нейтрино — субатомные частицы с почти нулевой массой. Их изучение важно для понимания фундаментальных вопросов физики, таких как преобладание материи над антиматерией во Вселенной. Их называют «частицами-призраками» из-за способности безвредно проходить сквозь любые плотные объекты, включая тело человека.

В эксперименте команда использовала радиоактивный распад бериллия, который превращается в литий. В процессе распада электрон соединяется с протоном, образуя нейтрон и высвобождая энергию. Эта энергия толкает атом лития в одном направлении, а нейтрино — в противоположном. С помощью ускорителя частиц и высокочувствительных детекторов исследователи измерили импульс атомов лития и на его основе рассчитали размер волнового пакета нейтрино.

Полученное значение в 6,2 пикометра отражает квантово-механическую природу нейтрино, где «размер» относится к пространственной неопределенности их волнового пакета, а не к физическому измерению. Это открытие показывает, что нейтрино локализованы в масштабе, значительно превышающем размер атомного ядра, что углубляет понимание их свойств.

Исследование открывает новые горизонты для изучения нейтрино и их роли в космологии, а также подчеркивает важность квантовой механики в понимании фундаментальных процессов мироздания, отметили специалисты.

Ранее ученые нашли нейтрино с рекордно высокой энергией под водами Средиземного моря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами