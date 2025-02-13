Ученые нашли под водой самую энергичную «частицу-призрак» в истории

Nature: детектор засек нейтрино с энергией в 30 раз выше прошлого рекорда

Подводный детектор нейтрино, расположенный в Средиземном море, зафиксировал самую высокоэнергетическую частицу-призрак из когда-либо обнаруженных. Этот нейтрино, чья энергия примерно в 30 раз превышает предыдущий рекорд, вероятно, пришёл из-за пределов нашей галактики Млечный Путь. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.

Нейтрино — это крошечные частицы, которые почти не взаимодействуют с материей. Их называют «частицами-призраками» из-за чрезвычайно малой массы и способности проходить сквозь объекты, включая человеческое тело, без следа. Нейтрино рождаются в результате ядерных реакций в звёздах, сверхновых и других высокоэнергетических процессах во Вселенной.

Нейтрино столкнулось с материей в подводном детекторе, создав частицу под названием мюон. Эта частица вызвала вспышки синего света, которые зафиксировали датчики. Ученые проанализировали данные и определили, что энергия нейтрино была невероятно высокой.

«Это часть нашей попытки понять самые мощные процессы во Вселенной», — отметил Аарт Хейбур, соавтор исследования из Национального института субатомной физики в Нидерландах.

Обнаружение такого высокоэнергетического нейтрино может изменить научные представления о Вселенной. Оно указывает на то, что подобных частиц может быть больше, чем считалось ранее.

Ученые пока не могут точно определить источник нейтрино. Для этого потребуется больше данных и наблюдений с помощью других телескопов.

Детектор, который сделал открытие, является частью глубоководной нейтринной обсерватории, которая пока еще не достроен. Такие обсерватории располагаются под водой, льдом или глубоко под землёй, чтобы защититься от помех на поверхности Земли.

Ранее стало известно о ходе строительства нейтринных телескопов в Средиземном море.