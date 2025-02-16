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Животные учатся «языкам» других видов фауны, выяснили ученые

Live Science: африканские птицы доронго обманывают сурикатов звукоподражанием
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Shajan_Shaki/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Университета Иллинойса выяснили, что некоторые певчие птицы могут понимать крики других животных во время своей миграции. Это помогает им в ходе долгих перелетов. Исследование опубликовано на портале Live Science.

Команда сосредоточилась на изучении вилохвостых доронго (Dicrurus adsimilis) — разновидности воробьинообразных пернатых, обитающего в Африке. Эти существа известны своей хитростью и умением подражать сигналам разных видов фауны, чтобы украсть их еду.

Как показали наблюдения, доронго изначально использовали собственные звуки тревоги, чтобы напугать сурикатов и заставить их бросить добычу. Однако когда сурикаты перестали реагировать на крики доронго, те начинали имитировать сигналы других видов, включая самих сурикатов.

Птицы изначально используют свои собственные сигналы тревоги, чтобы напугать сурикатов и заставить их бросить добычу. Однако, когда сурикаты перестают реагировать на привычные крики дронго, птицы начинают имитировать сигналы тревоги других видов, включая самих сурикатов.

«Они знают, что нужно подражать виду, за которым следуют. Это показывает, что животные способны к неограниченному обучению», — отметили исследователи.

Несмотря на впечатляющие способности дронго, остается неясным, намеренно ли они обманывают других животных или просто используют усвоенные звуки для получения пищи.

Молодые дронго, как и дети, сначала повторяют звуки, не понимая их значения, но со временем учатся использовать их в своих интересах. Это поднимает вопросы о том, как животные воспринимают и интерпретируют сигналы других видов.

Ранее стало известно, что усатые киты используют недоступные косаткам частоты для безопасного общения рядом с хищниками.

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