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Усатые киты общаются «шепотом» из страха перед косатками, выяснили ученые

MMS: киты общаются на низких частотах, недоступных слуху косаток
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aDam Wildlife/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Вашингтонского университета раскрыли, как некоторые усатые киты скрывают свое присутствие от косаток с помощью акустической маскировки. Исследование опубликовано в научном журнале Marine Mammal Science (MMS).

Оказалось, что косатки — главные враги усатых китов — не слышат звуки ниже 100 герц, что дает их жертвам оставаться незамеченными.

Команда разделила усатых китов на две группы: «бегунов» и «бойцов». К первому типу отнесли голубых китов, финвалов, сейвалов, полосатиков Брайда и малых полосатиков. Эти животные общаются на частотах, которые косатки не могут распознать на дистанции более километра. При опасности «бегуны» делают ставку на скорость и открытый океан.

Вторая группа — гладкие, гренландские, серые и горбатые киты — используют более высокие частоты и чаще встречаются в прибрежных зонах, где проще организовать групповую оборону и дать отпор при нападении.

«Акустическая криптография» — пение на низких частотах — позволяет «бегунам» привлекать партнеров, не привлекая внимания косаток. «Бойцы» же используют сложные и громкие песни, чтобы конкурировать за партнеров, несмотря на риск.

«Каждый аспект поведения китов обусловлен страхом перед хищниками», — отметил профессор Тревор Бранч, ведущий автор исследования.

Открытие проливает свет на эволюцию акустической коммуникации и стратегий выживания усатых китов, добавили специалисты.

Ранее ученые выяснили, что пение горбатых китов напоминает человеческий язык по своей структуре.

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