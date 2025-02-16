Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, что младенцам нравится пища, которую ели их матери

Appetite: младенцам нравится пища, которую ели их матери в конце беременности
close
Freepik.com

Ученые из Даремского университета в Великобритании выяснили, что новорожденные могут положительно реагировать на запахи пищи, с которой они сталкивались в утробе матери. Результаты исследования опубликованы в журнале Appetite.

В исследовании участвовали трехнедельные младенцы, чьи матери регулярно употребляли капустный или морковный порошок на поздних сроках беременности. Анализ пищевых предпочтений показал, что младенцы, чьи матери принимали капсулы с морковным порошком, положительно реагировали на запах моркови, в то время как дети матерей, принимавших капустный порошок, проявляли схожую реакцию на запах этого овоща.

«Это открытие может означать, что употребление полезной пищи, такой как зеленые овощи, во время беременности может помочь «приучить» детей к этим продуктам», — отмечают авторы исследования.

Эксперты также подчеркивают, что, несмотря на установленный порядок введения младенцам сладкого пюре в качестве прикорма, детям также можно давать более полезную, но горькую зелень. Разнообразить рацион таким способом получится, если желаемые продукты будут присутствовать в рационе будущей матери.

Ранее ученые выяснили, как младенцы влияют на речь родителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами