Ученые выяснили, что младенцам нравится пища, которую ели их матери

Ученые из Даремского университета в Великобритании выяснили, что новорожденные могут положительно реагировать на запахи пищи, с которой они сталкивались в утробе матери. Результаты исследования опубликованы в журнале Appetite.

В исследовании участвовали трехнедельные младенцы, чьи матери регулярно употребляли капустный или морковный порошок на поздних сроках беременности. Анализ пищевых предпочтений показал, что младенцы, чьи матери принимали капсулы с морковным порошком, положительно реагировали на запах моркови, в то время как дети матерей, принимавших капустный порошок, проявляли схожую реакцию на запах этого овоща.

«Это открытие может означать, что употребление полезной пищи, такой как зеленые овощи, во время беременности может помочь «приучить» детей к этим продуктам», — отмечают авторы исследования.

Эксперты также подчеркивают, что, несмотря на установленный порядок введения младенцам сладкого пюре в качестве прикорма, детям также можно давать более полезную, но горькую зелень. Разнообразить рацион таким способом получится, если желаемые продукты будут присутствовать в рационе будущей матери.

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