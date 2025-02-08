Ученые выяснили, как младенцы влияют на речь родителей

Исследователи из Корнельского университета пришли к выводу, что младенцы не просто изучают язык, а активно создают условия, которые значительно упрощают процесс обучения. Это приводит к тому, что взрослые начинают говорить проще — явлению, которое наблюдается во всех изученных культурах, независимо от языка и стиля воспитания. Работа опубликована в журнале Current Biology.

По данным исследования, родители и опекуны интуитивно сокращают длину предложений и используют более простые слова, когда отвечают на лепет младенцев и их первые слова. Это неосознанное поведение формирует обратную связь, которая играет ключевую роль в усвоении речи.

Психологи называют это эффектом упрощения: взрослые используют более короткие предложения и чаще произносят отдельные слова. При этом в ответах на лепет ребенка встречается меньше редких слов.

«Лепет — это не просто случайный набор звуков», — объяснил профессор Майкл Голдстайн. — «Это инструмент, с помощью которого младенцы получают информацию, подходящую для их уровня развития».

Команда ученых проанализировала более 1500 стенограмм общения родителей с детьми от 5 до 30 месяцев на 13 языках, включая французский, испанский, шведский, эстонский, корейский и японский. Эффект упрощения наблюдался повсеместно, даже в обществе цельтальских майя — фермеров юга Мексики, которые не используют характерную для западных культур напевную и эмоционально окрашенную речь при обращении к младенцам.

«Раньше считалось, что если взрослые в культуре не разговаривают с детьми на «детском» языке, значит, дети осваивают речь, просто подслушивая чужие разговоры», — сообщил один из авторов работы, доктор Стивен Элмлингер. — «Наши результаты опровергают это. Даже в этих сообществах взрослые дают детям непосредственную обратную связь и участвуют в диалогах».

Исследование может повлиять на образовательные и социальные программы. А вместо того, чтобы просто рекомендовать родителям говорить больше, ученые предлагают сосредоточиться на качестве и своевременности общения.

«Важно не только количество слов, но и то, как и когда взрослые реагируют на попытки ребенка говорить», — добавил Голдстайн. — «Младенцы способны управлять беседой, и родителям важно быстро откликаться на их лепет».

Ранее ученые выяснили, являются ли младенцы «чистыми листами».