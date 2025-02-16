Ученые предлагают взрывать термоядерные бомбы, чтобы предотвратить потепление

Американские исследователи из Рочестерского технологического института предложили необычный способ борьбы с глобальным потеплением — он предполагает взрывание 1600 термоядерных бомб под водой. Расчеты ученых опубликованы на сайте arXiv.

По мнению ученых, такие взрывы могут изменить состав атмосферы и ускорить процесс поглощения углекислого газа базальтовыми породами.

Исследователи предупреждают, что, если температура на Земле продолжит расти, мировая экономика понесет триллионные убытки, а качество жизни миллионов людей ухудшится. В связи с этим они уверены, что подводные взрывы могут стать эффективным методом, позволяющим ускорить природные процессы. Схожие методы уже используются в небольших масштабах, например, в Бразилии, где компании, включая Google, рассыпают измельченный базальт на полях для поглощения углекислого газа.

Предлагается проводить взрывы на глубине четырех километров под морским дном. По расчетам исследователей, восьмикилометровая толща воды сверху поможет уменьшить ударную волну и минимизировать радиационное загрязнение. Несмотря на то, что такая идея кажется радикальной, исследователи уверены, что она может принести нужный результат.

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