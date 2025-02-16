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Ученые научились очищать воду от тяжелых металлов с помощью окурков

CES: уголь из сигаретных окурков удаляет 95% никеля из сточных вод
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Depositphotos

Австралийские ученые из Университета Джеймса Кука выяснили, что окурки сигарет можно использовать для очистки водных путей от тяжелых металлов. Исследование опубликовано в научном журнале Chemical Engineering Science (CES).

Окурки для экспериментов были предоставлены организацией No More Butts, занимающейся борьбой с загрязнением окружающей среды сигаретными отходами.

Команда переработала отходы табачных изделий в биоуголь, нагревая их в бескислородной камере. В результате получился материал с высокой пористостью.

Тесты показали, что полученные угольные фильтры удаляют до 53% меди и 95% никеля из сточных вод.

Ранее та же группа ученых добилась успехов в очистке водоемов от фосфора и азота с использованием угля из биологических отходов. Теперь специалисты планируют протестировать уголь из окурков на удаление других загрязнителей, включая фармацевтические препараты.

Открытие может стать важным шагом в борьбе с загрязнением водных путей, одновременно решая проблему утилизации сигаретных отходов, которые ежегодно составляют миллионы тонн по всему миру.

Ранее ученые научились превращать токсичный хром в безвредную форму с помощью биоугля.

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