Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли способ превращать токсичный хром в полезный с помощью биоугля

Chemosphere: добытый из отходов древесный уголь очищает воду от канцерогенного хрома
close
Ganna Zelinska/Shutterstock/FOTODOM

Канадские ученые из Университета Ватерлоо обнаружили, что биоуголь (древесный уголь из отходов сельского хозяйства) может эффективно очищать воду от токсичного хрома(VI), превращая его в безвредный хром(III). Результаты исследования опубликованы в научном журнале Chemosphere.

Хром(VI) — опасный канцероген, связанный с раком и репродуктивными проблемами, — часто образуется в промышленных процессах, таких как дубление кожи и производство стали. Хром(III), напротив, является безопасным микроэлементом, необходимым для организма.

Команда изучила, как биоуголь на основе дуба взаимодействует с водой, загрязненной хромом(VI). Используя синхротронное излучение, ученые обнаружили, что через 120 часов около 85% токсичного хрома(VI) превратилось в безопасный хром(III).

Кроме того, более легкие изотопы хрома удалялись быстрее, что может стать полезным инструментом для мониторинга очистки грунтовых вод.

По словам исследователей, открытие может стать важным шагом в борьбе с промышленным загрязнением и защите окружающей среды.

Ранее ученые создали молекулярную ловушку для водных загрязнителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами