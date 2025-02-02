Ученые нашли способ превращать токсичный хром в полезный с помощью биоугля

Chemosphere: добытый из отходов древесный уголь очищает воду от канцерогенного хрома

Канадские ученые из Университета Ватерлоо обнаружили, что биоуголь (древесный уголь из отходов сельского хозяйства) может эффективно очищать воду от токсичного хрома(VI), превращая его в безвредный хром(III). Результаты исследования опубликованы в научном журнале Chemosphere.

Хром(VI) — опасный канцероген, связанный с раком и репродуктивными проблемами, — часто образуется в промышленных процессах, таких как дубление кожи и производство стали. Хром(III), напротив, является безопасным микроэлементом, необходимым для организма.

Команда изучила, как биоуголь на основе дуба взаимодействует с водой, загрязненной хромом(VI). Используя синхротронное излучение, ученые обнаружили, что через 120 часов около 85% токсичного хрома(VI) превратилось в безопасный хром(III).

Кроме того, более легкие изотопы хрома удалялись быстрее, что может стать полезным инструментом для мониторинга очистки грунтовых вод.

По словам исследователей, открытие может стать важным шагом в борьбе с промышленным загрязнением и защите окружающей среды.

Ранее ученые создали молекулярную ловушку для водных загрязнителей.