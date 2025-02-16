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Во Франции перехватили контрабандные зубы динозавров

AFP: на границе Италии и Франции изъяли зубы плезиозавра возрастом 66 млн лет
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MikhailSh/Shutterstock/FOTODOM

Французские таможенники обнаружили контрабандные зубы динозавров в грузовике логистической службы, следовавшем из Испании в Италию. Находку сделали во время плановой оценки на шоссе недалеко от франко-итальянской границы. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

Среди изъятых окаменелостей оказались зуб зарафазавры океанической (плезиозавра возрастом более 66 миллионов лет), три зуба мозазавра и пять зубов дирозавра — предка крокодила.

Эксперты из Музея доисторической истории города Ментон подтвердили, что зубы, вероятно, происходят из Марокко и датируются десятками миллионов лет.

Для экспорта таких окаменелостей требуется специальное разрешение, которого у отправителя не было. В настоящее время ведется расследование для установления получателей и определения дальнейших действий.

Это не первый случай, когда Франция сталкивается с незаконным вывозом окаменелостей. В 2020 году страна вернула Марокко 25 тыс. предметов, включая окаменелости и артефакты, изъятые в 2005–2006 годах. В 2015 году в Лионе была обнаружена часть скелета тарбозавра, незаконно вывезенного из Монголии.

Ранее палеонтологи совершили прорыв в изучении костей динозавров.

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