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Назван неожиданный фактор, продлевающий беременность

UrbClim: загрязнение воздуха и жара могут затянуть беременность дольше 41 недели
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Peakstock/Shutterstock/FOTODOM

Австралийские ученые из Университета Кертина нашли связь между воздействием экстремальных температур, загрязнением воздуха и повышенным риском перенашивания при беременности. Исследование опубликовано в научном журнале Urban Climate (UrbClim).

Перенашивание повышает риск таких осложнений, как вагинальные кровотечения, мертворождение и послеродовая смертность.

Специалисты оценили уровень загрязнения воздуха и тепловой стресс (с помощью индекса UTCI) за три месяца до зачатия и в течение беременности. Учитывались такие факторы, как возраст, курение и социально-экономический статус.

Команда проанализировала данные 393384 случаев родов и обнаружили, что у 12% матерей беременность длилась более 41 недели, если женщины подвергались высоким уровнем микропыли PM2.5 и жары.

Наиболее уязвимыми оказались первородящие, женщины старше 35 лет и жительницы городов.

По словам авторов открытия, экстремальные условия могут провоцировать выброс реактивных форм кислорода, нарушающих гормональный баланс. Это, в свою очередь, замедляет начало родов.

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