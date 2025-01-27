Ученые рассказали, почему в мире рождается все больше близнецов

Несмотря на продолжающееся снижение общего уровня рождаемости во многих странах, количество рождений близнецов находится на историческом максимуме. Исследователи связали это явление с увеличением возраста женщин при беременности и растущим использованием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Об этом сообщает портал The Conversation.

Многоплодные беременности происходят, когда одновременно оплодотворяются два разных яйца или одно оплодотворенное яйцо делится на два эмбриона. Также это может быть результатом гиперовуляции — явления, при котором за один цикл у женщины высвобождается более одной яйцеклетки. При этом возраст женщины играет ключевую роль: после 35 лет, вероятность гиперовуляции возрастает.

С 1990-х годов увеличение использования методов ВРТ, таких как ЭКО, значительно повлияло на рост числа многоплодных беременностей. На ранних этапах применения ЭКО часто переносили более одного эмбриона, что увеличивало вероятность многоплодной беременности до 28%. Однако такие практики привели к кампании «Один за раз», направленной на уменьшение числа многоплодных беременностей. Тем не менее, спрос на ВРТ продолжает расти. В 2021 году только в Великобритании было проведено 76 тысяч циклов ЭКО, что более чем в 10 раз превышает показатели 1991 года.

Хотя рождение близнецов и тройняшек часто приносит радость, такие беременности связаны с повышенными рисками. У близнецов вероятность преждевременных родов достигает 60%, а почти все тройни и более рождаются раньше срока. Это увеличивает вероятность осложнений на ранних этапах развития ребенка.

Исследования предсказывают дальнейший рост числа многоплодных беременностей, особенно в странах с низким доходом, где возраст матерей также увеличивается. Тем не менее общая рождаемость продолжает снижаться.

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