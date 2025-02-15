Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новая теория происхождения разумной жизни опровергла случайность появления человека

SciAdv: развитие разумной жизни может быть частью планетарной эволюции
close
Freepik

Американские ученые из Университета штата Пенсильвания представили новую модель развития разумной жизни, которая бросает вызов давней теории «жестких шагов». Команда предполагает, что разумная жизнь может быть естественным результатом взаимодействия между биологией и окружающей средой. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Теория «жестких шагов», разработанная в 1983 году физиком Брэндоном Картером, утверждала, что для появления разумной жизни требуется череда редких и маловероятных событий, таких как зарождение жизни, развитие сложных клеток и возникновение интеллекта.
Новая модель предлагает иной взгляд: ключевые эволюци
онные шаги стали возможны благодаря изменениям в глобальной среде Земли, таким как насыщение атмосферы кислородом.

«Мы утверждаем, что разумная жизнь может быть не столько результатом случайности, сколько следствием взаимодействия жизни с планетарными условиями», — пояснил ведущий автор исследования Дэн Миллс.

Ученые подчеркивают, что Земля лишь недавно стала пригодной для человечества благодаря последовательному открытию «окон обитаемости», связанных с изменениями уровня кислорода, температуры и других факторов. Это означает, что на других планетах разумная жизнь может появиться быстрее или медленнее, в зависимости от их условий.

Новая модель объединяет подходы астрофизики и геобиологии, предлагая более предсказуемый сценарий эволюции. Исследователи планируют проверить свои гипотезы, изучая биосигнатуры на экзопланетах и экспериментируя с условиями, необходимыми для развития сложной жизни.

Таким образом, вероятность обнаружения разумной жизни за пределами Земли может быть выше, чем считалось ранее.

Ранее ученые представили новую теорию изобретения денег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами