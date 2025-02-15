Новая теория происхождения разумной жизни опровергла случайность появления человека

Американские ученые из Университета штата Пенсильвания представили новую модель развития разумной жизни, которая бросает вызов давней теории «жестких шагов». Команда предполагает, что разумная жизнь может быть естественным результатом взаимодействия между биологией и окружающей средой. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Теория «жестких шагов», разработанная в 1983 году физиком Брэндоном Картером, утверждала, что для появления разумной жизни требуется череда редких и маловероятных событий, таких как зарождение жизни, развитие сложных клеток и возникновение интеллекта.

Новая модель предлагает иной взгляд: ключевые эволюци

онные шаги стали возможны благодаря изменениям в глобальной среде Земли, таким как насыщение атмосферы кислородом.

«Мы утверждаем, что разумная жизнь может быть не столько результатом случайности, сколько следствием взаимодействия жизни с планетарными условиями», — пояснил ведущий автор исследования Дэн Миллс.

Ученые подчеркивают, что Земля лишь недавно стала пригодной для человечества благодаря последовательному открытию «окон обитаемости», связанных с изменениями уровня кислорода, температуры и других факторов. Это означает, что на других планетах разумная жизнь может появиться быстрее или медленнее, в зависимости от их условий.

Новая модель объединяет подходы астрофизики и геобиологии, предлагая более предсказуемый сценарий эволюции. Исследователи планируют проверить свои гипотезы, изучая биосигнатуры на экзопланетах и экспериментируя с условиями, необходимыми для развития сложной жизни.

Таким образом, вероятность обнаружения разумной жизни за пределами Земли может быть выше, чем считалось ранее.

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