Ученые представили новую теорию происхождения денег

Шведские ученые из Лундского университета представили новую теорию происхождения денег. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Archaeological Method and Theory (JAMT).

Появление денег долгое время объяснялось двумя основными концепциями: товарной и хартальной. Товарная теория утверждает, что деньги возникли для упрощения бартера внутри сообществ. Однако этнографические данные показывают, что бартерные системы были редки, а большинство обществ использовало сети обмена, основанные на доверии.

Хартальная теория, напротив, связывает появление денег с государством, которое использовало их для налогообложения и сбора дани. Однако эта теория не объясняет, как деньги могли возникнуть в догосударственных обществах.

В новом исследовании ученые предложили альтернативу: деньги появились для облегчения торговли на больших расстояниях, где доверительные отношения были невозможны. Авторы изучили две древние денежные системы: ракушечные бусины на западе Северной Америке и бронзовые слитки в Европе.

В Северной Америке ракушечные бусины использовались коренными народами для торговли на протяжении тысяч лет. Эти бусины облегчали обмен между племенами, говорящими на разных языках и живущими в разных регионах. Торговые сети простирались на тысячи километров, и бусины стали универсальным средством обмена.

В Европе бронзового века бронзовые слитки, кольца и топоры стандартизировались по размеру и весу, что делало их удобными для торговли между регионами. Сырье для бронзы добывалось в ограниченных местах, таких как Альпы и Британские острова, что стимулировало межрегиональный обмен.

По словам специалистов, деньги, изначально созданные для внешней торговли, постепенно проникали во внутренние экономики, способствуя развитию налогообложения и укреплению власти элит. Например, в древней Калифорнии использование ракушечных бусин привело к появлению вождеств на побережьях и островах.

Исследование не только пересматривает историю денег, но и показывает, как экономические инновации могут возникать из потребностей межкультурного взаимодействия.

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