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Стало известно, почему после секса повышается аппетит

Daily Mail: усиленный аппетит после секса связан с повышением уровня грелина
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Pexels

Во время организма повышается уровень пролактина, который связан с чувством удовлетворения. Однако сразу после этого активизируется другой гормон — грелин, смещая фокус организма с непосредственного удовольствия от секса. Об этом изданию Daily Mail рассказала психолог Маргарида Рафаэль из Адлерского университета (США).

Рафаэль отметила, что после секса многие люди отмечают усиление аппетита. По словам специалиста, это связано с колебаниями уровня многих гормонов и химических веществ во время оргазма. Повышающаяся концентрация пролактина сигнализирует организму, что возбуждение спадает. Это «сообщает» телу о необходимости расслабиться.

Уровень вазопрессина, участвующего в регуляции кровяного давления, также повышается во время оргазма. Считается, что этот гормон играет роль в формировании парных связей, связанных с чувством привязанности к половому партнеру. После этого начинает активно вырабатываться грелин — другой пептидный гормон, вызывающий чувство голода, а также участвующий в стимуляции роста и развития человека.

Ранее были названы шесть главных ошибок в сексе у мужчин и женщин.

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