Российские ученые нашли биомаркер, по которому можно выявить депрессию

В лаборатории Генетики микроорганизмов Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН изучили кишечную микробиоту пациентов с депрессией и выявили бактерию, которая может стать биомаркером для определения депрессивного расстройства. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель проекта, старший научный сотрудник Ольга Аверина.

Мозг и кишечник неразрывно связаны, и когда в кишечнике неполадки, это отражается на работе всего организма. Кишечная микрофлора как активный участник кишечно-мозговой оси не только оказывает влияние на кишечные функции, но также стимулирует развитие ЦНС в перинатальном периоде и взаимодействует с высшими нервными центрами, вызывая различные патологии, в том числе депрессию и когнитивные расстройства.

«Работа заключалась в выявлении изменений в составе и функциональности кишечной микробиоты пациентов с клинической формой депрессии различной степени тяжести в сравнении с микробиотой здоровых волонтеров для отбора биомаркерных композиций бактериальных генов для дальнейшей разработки методов диагностики и поиска антидепрессантных терапевтических препаратов», – рассказала Аверина.

В результате сравнительного анализа кишечной микробиоты пациентов с депрессией и здоровых волонтеров были выявлены дисбиотические нарушения в бактериальном составе у больных с депрессией. Было выявлено значительное снижение количества полезных бактерий F. prausnitzii. Как известно, бактерии этого вида являются продуцентами полезной масляной кислоты и проявляют противовоспалительный эффект.

«Кроме того, известно, что этот вид бактерии является биомаркерным для различных воспалительных заболеваний кишечника. В наших исследованиях он также оказался биомаркерным для депрессивных состояний. Отобранные нами олигонуклеотиды (короткий фрагмент ДНК или РНК) к биомаркерным генам F. prausnitzii прошли проверку с положительным результатом и могут быть рекомендованы для разработки диагностикумов для анализа ДНК кала пациентов с депрессией с использованием в медицинской практике. Разработка таких диагностикумов планируется в будущем», – заключила ученая.

Проект был поддержан грантом РНФ.

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