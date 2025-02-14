Обрезанный половой член теряет чувствительность, рассказала сексолог

При обрезании пениса крайняя плоть удаляется, головка остается открытой и со временем становится менее чувствительной из-за постоянного контакта с бельем и внешней средой, рассказала «Газете.Ru» психолог, сексолог, член Ассоциации сексологов России Ольга Карпова.

«Крайняя плоть — это тонкая, подвижная складка кожи, покрывающая головку полового члена. В ней сосредоточены тысячи нервных окончаний, что делает ее одной из самых чувствительных зон мужского тела. Она выполняет несколько функций: защищает головку, увлажняет ее, а также снижает трение при половом акте, что может увеличивать удовольствие», – рассказала специалист.

По ее словам, у необрезанных мужчин уровень чувствительности выше, особенно в области уздечки и внутренней стороны крайней плоти.

«Безусловно, чувствительность важна, но это далеко не единственный фактор, из которых складывается удовольствие от качественного секса. Многие обрезанные мужчины сообщают, что их сексуальная жизнь никак не пострадала, а кто-то даже отмечает, что контроль эякуляции стал лучше, что позволяет продлить удовольствие», – заключила специалист.

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