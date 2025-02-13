Ученые запечатлели рождение новых планет

Канадские астрономы смогли увидеть рождение планет с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб. Они изучили систему PDS 70 — молодую звезду, вокруг которой формируются две планеты. Работа опубликована в журнале The Astronomical Journal (AJ).

Исследование возглавила аспирантка Университета Виктории Дори Блейкли. Команда ученых применила инновационную методику наблюдений с помощью инструмента NIRISS на телескопе Джеймс Уэбб. Используя режим особый режим, исследователи смогли уменьшить свет звезды и детально рассмотреть формирующиеся планеты PDS 70 b и PDS 70 c.

Система PDS 70 находится в 370 световых годах от Земли. Ее возраст составляет около 5 миллионов лет, что делает ее младенцем по сравнению с нашим Солнцем. Планеты формируются в газо-пылевом диске, образуя большую пустоту в его центре — своего рода строительную площадку для новых миров. Наблюдения показали, что обе планеты активно накапливают вещество из окружающего диска, что подтверждает теорию аккреции — постепенного роста планет за счет притяжения газа и пыли.

Ученые также заметили, что вокруг планет могут находиться области, где формируются спутники планет. Это открытие стало возможным благодаря регистрации избыточного инфракрасного излучения, которое может быть связано с теплым веществом вокруг планет.

По словам Дори Блейкли, наблюдать процесс формирования планет — это словно видеть семейное фото Солнечной системы в детстве.

В дальнейшем астрономы планируют продолжить изучение системы PDS 70 с помощью дополнительных инструментов, чтобы выяснить, не скрывается ли в системе третья планета.

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