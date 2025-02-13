Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найдена мутация, которая может удвоить риск болезни Альцгеймера

PNAS: мутация в гене CASP8 может удвоить риск болезни Альцгеймера
close
Shutterstock

Ученые Университета Флориды обнаружили, что мутация в гене CASP8 может увеличить риск болезни Альцгеймера в 2,2 раза. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Долгое время в центре исследования патогенеза болезни Альцгеймера находились и амилоидные и тау-белки, способные формировать в мозге скопления. Новая работа показала, что заболевание могут вызывать и другие типы белков, в частности, состоящие из длинных цепочек аминокислот глицина и аргинина (polyGR).

Исследователи обнаружили агрегаты таких белков в 45 из 80 образцов мозговых тканей лиц, при жизни страдавших болезнью Альцгеймера. В дальнейшем ученые начали искать генетическую мутацию, провоцирующую выработку этих токсичных белков.

Как выяснилось, дефект гена CASP8, связанный с повторяющимся сегментом ДНК, «программирует» производство белков polyGR. Это повышает риск развития болезни Альцгеймера с поздним началом в 2,2 раза выше.

По словам ученых, в будущем эти результаты могут быть использованы для выявления новых биомаркеров нейродегенеративных заболеваний и создания новых терапевтических методов, направленных на устранение токсичных белков. Исследователи намерены продолжить работу, изучив совокупное влияние генетических мутаций и внешних стрессовых факторов на риск развития заболевания.

Ранее был назван простой способ предотвратить развитие деменции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами